GIUGLIANO, PRIMO PUNTO IN CAMPIONATO: A PICERNO DOPPIETTA DI NEPI

Il Giugliano conquista il primo punto in campionato, pareggiando 2-2 sul campo del Picerno al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

Partono forte i padroni di casa, subito in vantaggio dopo appena un minuto con un preciso colpo di testa di Pugliese, bravo a sfruttare un bel cross dalla destra. La reazione del Giugliano è però immediata e convincente: Nepi, tra i migliori in campo per i tigrotti, firma prima il pareggio con una potente incornata in area, poi completa la rimonta con un’azione personale da attaccante vero. Servito in profondità, inganna il diretto marcatore e di sinistro trafigge il portiere del Picerno, portando i gialloblù in vantaggio prima dell’intervallo.

Nella ripresa il Picerno aumenta la pressione, mentre il Giugliano prova a colpire in contropiede e sfiora in un paio di occasioni il gol del 3-1. A undici minuti dal termine, però, arriva il pareggio: Energe firma il 2-2 approfittando di un’uscita incerta di Russo, che fino a quel momento era stato tra i più positivi dei suoi, autore di interventi decisivi a mantenere il vantaggio.

Un punto che muove la classifica per la squadra di Colavitto, ma che lascia anche un pizzico di rammarico per una vittoria sfuggita nel finale.