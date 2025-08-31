Campi flegrei, due scosse 3.3. oggi: epicentro Lucrino-Arco Felice. Cittadini in strada

Condividi

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 è stata registrata poco dopo le ore 16 nei Campi Flegrei, a Napoli, epicentro alla profondità di 1 km. Il sisma è stato registrato dalla Sala operativa dell’Osservatorio vesuviano dell’Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Non risultano danni a cose o persone. Una scossa di magnitudo 3,0 era stata avvertita giovedì scorso a una profondità di quasi due chilometri con epicentro tra Lucrino e Arco Felice













