CAMPANIA, Laboccetta (Polo Sud): “Perché Sangiuliano, capolista sì e governatore no? FdI faccia chiarezza”

“Non possiamo non porre una domanda diretta ai vertici di Fratelli d’Italia: perché si parla del Ministro Gennaro Sangiuliano come capolista alle prossime regionali in Campania, ma si evita di affrontare apertamente la prospettiva di una sua candidatura a Governatore?
La Campania ha bisogno di una guida forte, autorevole e radicata. Sangiuliano ha il profilo giusto e, dopo essere stato trascinato suo malgrado in vicende personali che non intaccano minimamente il suo valore, merita di essere risarcito e valorizzato con un ruolo all’altezza delle sue qualità.
Continuare invece a nascondersi dietro tatticismi o silenzi non serve a nessuno. La nostra Regione reclama trasparenza e una proposta politica chiara: i cittadini hanno diritto di sapere se c’è davvero la volontà di puntare sulla candidatura migliore per il futuro della Campania”. Lo dichiara l’onorevole Amedeo Laboccetta,
Presidente di Polo Sud.

