CAMPANIA, Laboccetta (Polo Sud): “Perché Sangiuliano, capolista sì e governatore no? FdI faccia chiarezza”

Condividi

Visite: 69

25 Visite

“Non possiamo non porre una domanda diretta ai vertici di Fratelli d’Italia: perché si parla del Ministro Gennaro Sangiuliano come capolista alle prossime regionali in Campania, ma si evita di affrontare apertamente la prospettiva di una sua candidatura a Governatore?

La Campania ha bisogno di una guida forte, autorevole e radicata. Sangiuliano ha il profilo giusto e, dopo essere stato trascinato suo malgrado in vicende personali che non intaccano minimamente il suo valore, merita di essere risarcito e valorizzato con un ruolo all’altezza delle sue qualità.

Continuare invece a nascondersi dietro tatticismi o silenzi non serve a nessuno. La nostra Regione reclama trasparenza e una proposta politica chiara: i cittadini hanno diritto di sapere se c’è davvero la volontà di puntare sulla candidatura migliore per il futuro della Campania”. Lo dichiara l’onorevole Amedeo Laboccetta,

Presidente di Polo Sud.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti