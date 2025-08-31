Eurosanity Service Srl: innovazione e affidabilità al servizio della sanità

Condividi

Visite: 30

40 Visite

Fondata nel 2008 dal Dott. Paolo Migliaccio, Eurosanity Service Srl rappresenta oggi una realtà consolidata e in costante crescita nel panorama delle forniture medico-ospedaliere, con un’attenzione particolare all’innovazione tecnologica e alla qualità del servizio.

L’azienda nasce da un’intuizione precisa: mettere a frutto un’esperienza pluriennale maturata già a partire dal 2000, durante la quale Migliaccio ha collaborato con importanti player del settore, ricoprendo diverse funzioni operative e gestionali. Quel know-how, acquisito sul campo e alimentato da una costante attività di aggiornamento, diventa il punto di partenza per dare vita a un progetto imprenditoriale autonomo, capace di crescere e adattarsi alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

Oggi Eurosanity è un punto di riferimento in Campania per le strutture sanitarie pubbliche e private che cercano non solo forniture di alta qualità, ma anche consulenza, tempestività e una rete di partner internazionali altamente selezionati.

La gamma dei prodotti offerti si amplia di anno in anno, grazie a un lavoro di ricerca continua che guarda sia al contesto nazionale che ai principali trend del settore a livello globale. Un passo importante arriva nel 2014, quando Eurosanity diventa distributore esclusivo regionale del marchio Steris, multinazionale leader mondiale nel campo della sterilizzazione. Un riconoscimento di fiducia e competenza che consolida il ruolo dell’azienda sul territorio.

Ma la crescita non si ferma qui. Oggi Eurosanity collabora con brand di primo piano come Vygon, Cantel, Pentax, Sider, Smeg e Hillrom, offrendo un portafoglio ampio e qualificato di dispositivi medici e apparecchiature elettromedicali, con un’attenzione costante alle normative e alla formazione degli operatori.

Il valore aggiunto dell’azienda resta però la sua capacità di rinnovarsi, mantenendo una struttura snella, competente e reattiva. Una filosofia che rispecchia la visione del suo fondatore, convinto che la tecnologia debba essere sempre messa al servizio delle persone, della salute e dell’efficienza delle strutture ospedaliere.

Per informazioni: 081 576 4089













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti