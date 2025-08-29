Regionali in Campania, tornano le “dinastie”: in lista figli, mogli e fratelli. Ma ci sono anche i volti nuovi

Condividi

Con l’avvicinarsi delle elezioni regionali in Campania, iniziano a delinearsi le prime liste dei candidati. E, come da tradizione, non mancano i cognomi noti. Tra ricandidature, new entry e il consolidarsi di vere e proprie “aziende familiari” della politica, il panorama che si profila ha il sapore del déjà-vu.

Il caso Mastella

Nel Sannio si conferma la linea dinastica: dopo il lungo percorso istituzionale di Clemente Mastella, attuale sindaco di Benevento, e della moglie Sandra Lonardo, ex parlamentare, ora tocca al figlio Pellegrino. Sarà candidato nella lista “Noi di Centro”. Il padre difende la scelta:

«Mia moglie ha lasciato la politica, io presto farò lo stesso. Perché mio figlio non dovrebbe candidarsi? Altri lo fanno senza polemiche».

L’obiettivo dichiarato: lavorare per la facoltà di Medicina a Benevento e ottenere più fondi per l’ospedale locale.

I Dem tra continuità e riconferme

Nel Partito Democratico circolano i nomi degli uscenti Carmela Fiola e Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco di Napoli. In lista anche vari consiglieri comunali partenopei, in un tentativo di costruire un ponte tra governo cittadino e consiglio regionale. La candidatura alla presidenza per il centrosinistra non è ancora ufficiale, ma prende quota il nome di Roberto Fico.

Centrodestra ancora in cerca del candidato

Dall’altra parte, il centrodestra resta alla finestra. Nessun nome certo per la corsa alla presidenza, ma le critiche verso le liste avversarie non si sono fatte attendere, soprattutto in tema di “familismo politico”.

Il contesto

Tra indiscrezioni, conferme e smentite, le liste regionali in Campania sembrano disegnate da un copione già visto. Eppure, non mancano i volti nuovi, anche se spesso oscurati dai cognomi più pesanti. A rendere il tutto ancora più incerto, l’assenza di annunci ufficiali e la possibilità di ripensamenti fino all’ultimo giorno utile.













