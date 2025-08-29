Casal di Principe, coprifuoco notturno per i minori di 14anni non accompagnati

Condividi

Con un’ordinanza firmata dal sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino, ai minori di 14 anni è vietato circolare da soli in strada tra le ore 24 e le 6 del mattino. Una misura adottata dopo le numerose segnalazioni di giovanissimi trovati in giro di notte, esposti a rischi di aggressioni, incidenti, uso di droghe e alcol, atti vandalici e contatti con la criminalità minorile. L’ordinanza prevede sanzioni per i genitori o i tutori inadempienti.













