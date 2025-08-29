Regionali, si delineano i fronti: accordo nel centrosinistra, il centrodestra cerca l’intesa

Condividi

Visite: 0

10 Visite

A meno di tre mesi dalle elezioni regionali, la nebbia comincia a diradarsi. Nel centrosinistra, l’accordo è praticamente chiuso: Roberto Fico sarà il candidato in Campania, investitura attesa a metà settimana da Giuseppe Conte, mentre Piero De Luca guiderà la segreteria regionale del Pd. Restano alcune tensioni interne sulla composizione della commissione congressuale, ma la linea è ormai tracciata.

Nel centrodestra, invece, si procede più lentamente. Definite le candidature in Marche, Calabria e Toscana, restano da sciogliere i nodi su Veneto, Campania e Puglia. Priorità alla scelta in Veneto, poi toccherà alle altre due regioni. In Campania, in pole Edmondo Cirielli, ma sul tavolo restano anche i nomi di Mara Carfagna, l’ipotesi civica e l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, possibile capolista. Nessun vertice fissato, ma i leader continuano a sentirsi.

Attesa anche per le mosse di Carlo Calenda, che potrebbe presentare una lista di centrodestra, attirando forze minori come il Nuovo Psi. Intanto Forza Italia si prepara a lanciare il suo programma lunedì in conferenza stampa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti