Regionali Campania, tra veti e faide il centrosinistra si riorganizza: otto liste e pochi posti. Via libera al congresso Pd

Entro 24-36 ore è atteso il via libera al congresso del PD in Campania. Il commissario regionale Antonio Misiani dovrebbe incontrare tra lunedì e martedì i segretari provinciali a Napoli per formalizzare l’avvio. Superato questo passaggio, nonostante i malumori della sinistra dem legati alla possibile nomina di Piero De Luca a segretario regionale, dovrebbe arrivare l’ufficializzazione della candidatura a governatore di Roberto Fico, sostenuto dall’asse PD-M5S, come già avvenuto in Calabria con Pasquale Tridico.

Fico ha elogiato l’ex presidente dell’INPS definendolo “una persona competente, seria e profondamente legata alla sua terra”, sottolineando la necessità di una svolta per il Mezzogiorno e la Calabria.

Il risiko del centrosinistra

Nel centrosinistra cresce l’ansia: tra democrat delusi e consiglieri vicini a De Luca, molti temono di restare fuori. Il ritorno post-ferragosto ha visto un via vai di esponenti alla ricerca di riposizionamenti, rivolgendosi soprattutto al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, regista dell’operazione Fico.

Molti dem non accettano l’idea di un congresso che porti a Piero De Luca segretario regionale. In Campania il centrosinistra punta a un massimo di otto liste, per evitare la frammentazione che penalizzò i partiti cinque anni fa. Le liste previste sono: PD, M5S, Socialisti, Noi di Centro, Verdi-Sinistra, “A Testa Alta” (area De Luca), “Fico Presidente” (solo società civile), e la lista riformista promossa da Italia Viva, probabilmente chiamata “Riformisti per Fico” o “per la Campania”.

Il nodo candidature

Per la lista “Fico Presidente” si vuole escludere ogni figura politica uscente: solo esponenti della società civile. Nella lista riformista renziana, invece, aumentano le richieste da parte di delusi del PD, soprattutto salernitani, preoccupati per l’egemonia deluchiana. L’ex deputato dem Simone Valiante, oggi sindaco di Cuccaro Vetere, ha dichiarato di voler contribuire a un nuovo progetto riformista legato a Manfredi.

Anche alcuni consiglieri uscenti vicini a De Luca, temendo che il governatore presenti una sola lista (e non due come nel 2020), stanno cercando alternative per non restare fuori. A Napoli, nomi come Lucia Fortini, Carmine Mocerino e Tommaso Casillo (che potrebbe lasciare spazio alla figlia per restare alla guida della Soresa) sono in cerca di nuove collocazioni, così come un esponente di Azione, oggi in difficoltà dopo l’apertura di Carlo Calenda al centrodestra.













