Blitz nella movida napoletana: locali chiusi, cibo sequestrato e multe salate

Nel mirino dei carabinieri ci sono bar e ristoranti, quelli frequentati ogni sera da migliaia di turisti e residenti. Teatro di violenti episodi di cronaca e luogo di ritrovo nelle serate estive.

La prima a essere sanzionata è un’osteria. 40 i chili di alimenti sequestrati perché in cattivo stato di conservazione. 3mila euro le sanzioni e attività sospesa.

In un bar sono 30 i chili di prodotti che non vedranno mai alcun cliente. Erano privi di tracciabilità e potenzialmente pericolosi per il consumatore. Anche in questo caso è stata applicata la sospensione dell’attività e una multa salata.

14 le irregolarità rilevate in un noto chalet di Mergellina, mille euro il conto delle sanzioni.

Sanzioni anche per altri due chalet lungo la prima parte della riviera di Chiaia e a Posillipo. Stesso discorso per una spritzeria.

Attorno agli innumerevoli locali che puntellano la costa, un sottobosco in fermento di parcheggiatori abusivi. 3 quelli denunciati, tutti già segnalati in passato all’autorità giudiziaria.

Non sono mancati i controlli alla circolazione stradale. Nel conto, 5 persone sono state fermate con piccole quantità di stupefacenti.

I militari rimarranno in strada fino alle prime luci dell’alba, quando la città riprende per qualche ora fiato.













