Leoncavallo, Rinaldi: “Il mito che non regge più”

Secondo copione, a sostegno del Centro sociale milanese è iniziata la consueta sfilata di attori, cantanti, conduttori, scrittori e personaggi pubblici. Famosi, certo, ma in questo caso sorprendentemente compiacenti.

Io, cittadino comune, fatico a considerare il “Leoncavallo” un patrimonio culturale, anche volendo usare una “c” minuscola. Mi chiedo: cosa si può rinvenire di realmente costruttivo in quel luogo, spesso descritto come punto di aggregazione per frange estremiste e non sempre rispettoso della legalità?

Non mi risulta che sia mai stato riconosciuto come “patrimonio universale” da alcun ente internazionale. Eppure, come da copione, arrivano puntualmente difese pubbliche da parte di esponenti del mondo dello spettacolo e della cultura più vicini a una certa area politica. Una dinamica che, a mio avviso, solleva interrogativi su equilibri e consuetudini radicati nel tempo.

Certo è che in passato alcuni ambienti politici hanno avuto un’influenza significativa sulla distribuzione delle opportunità nel mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura. Ora però, con un quadro politico mutato, si percepisce un crescente disagio da parte di chi ha perso quel predominio, e lo manifesta attraverso polemiche costanti e ricorrenti.

Talvolta riemergono vecchi video o dichiarazioni, già utilizzati in passato con intento critico verso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – come nel caso del filmato sul caso Almasri – quasi a voler rilanciare argomenti che appaiono ormai logori.

Nel frattempo, il governo ha compiuto una scelta netta con lo sgombero del centro sociale, una decisione che alcuni considerano necessaria e che rappresenta, per molti, un passo simbolico verso un cambiamento atteso da tempo.

È prevedibile che l’opposizione politica, nella persona della segretaria del PD Elly Schlein, chieda spiegazioni in Parlamento. Ma a mio avviso, questo tipo di reazione sembra più una ritualità politica che una reale proposta alternativa.

La verità è che un’intera élite – politica, mediatica e culturale – fatica a rassegnarsi alla fine di un’epoca. E questa difficoltà si riflette in un’opposizione spesso sterile, sostenuta più da nostalgie ideologiche che da progetti concreti.

Stefano Rinaldi

Dottore in Giurisprudenza – Giornalista













