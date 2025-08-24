Bambino di un anno precipita dal terrazzo, rimbalza sul tendone del negozio sotto casa e cade sul vano contatori: è grave

È caduto dal terrazzino di casa, al quarto piano, è rimbalzato sul tendone di un negozio ed è finito a terra. È ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Padova un bimbo di un anno e due mesi, di origini bengalesi, precipitato dall’alto di un palazzone di Corso del Popolo. La famiglia vive in uno dei condomini sotto al cavalcavia, di fronte all’Interspar. Ieri sera, poco dopo le 20, il drammatico incidente: il bambino, per cause ancora in via di accertamento, è improvvisamente sfuggito al controllo dei genitori ed è precipitato a terra. Immediato l’allarme dei familiari e dei titolari del negozio che, mentre stavano chiudendo, hanno sentito un tonfo sordo provenire dall’esterno. Il piccolo, a quanto pare, nella caduta sarebbe atterrato sul vano contatori del condominio e avrebbe riportato una grave ferita alla gamba. Sul posto in pochi minuti è arrivata l’ambulanza del Suem. Le condizioni del piccolo, nonostante il miracolo del tendone, sono sembrate da subito molto gravi. Per competenza si è deciso di non passare nemmeno per il pronto soccorso di Mestre e di trasferirlo immediatamente al reparto specializzato di pediatria dell’ospedale della città del Santo in codice rosso. I medici monitoreranno il suo quadro clinico ora dopo ora. Il bambino, a quanto raccontato dai testimoni, è rimasto sempre cosciente. Sul posto in serata è arrivato anche il rappresentante della comunità bengalese di via Piave, Kamrul Syed.

Due anni fa, in un condominio di Marghera, un piccolo di 18 mesi era sfuggito al controllo dei familiari, che si erano trasferiti da poco nell’appartamento al terzo piano. Probabilmente incuriosito dall’ambiente ancora nuovo e tutto da esplorare, il bambino si era avventurato sul terrazzo e si era arrampicato su un tavolino appoggiato alla balaustra, finendo per cadere nel vuoto da almeno dieci metri. I genitori non erano presenti in casa al momento della tragedia sfiorata e i fratelli, entrambi minorenni, stavano dormendo nelle loro camere. A dare l’allarme, nel momento immediatamente antecedente alla caduta, un turista francese che si trovava in quel momento affacciato alla finestra dell’hotel Roma, esattamente di fronte all’appartamento della famiglia. Il turista, vedendo il bambino arrampicarsi e poi volare giù in strada, ha allertato subito i soccorsi.Trasportato immediatamente all’ospedale, il bambino se l’era cavata con la frattura di entrambe le gambe.