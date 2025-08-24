Napoli, municipalità collinare: troppe caditoie ostruite

Condividi

“ Purtroppo è una costante – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari. già presidente della Circoscrizione Vomero -. Ogni volta che piove strade e piazze del territorio della municipalità collinare, che comprendi i quartieri Vomero e Arenella, dove risiedono circa 120mila napoletani, si trasformano in pantani con l’acqua piovana che stagnando forma veri e propri laghetti sparsi un poco dovunque, i quali peraltro possono costituire delle trappole per pedoni e automobilisti, laddove, nei tratti inclinati, da luogo a torrenti che scorrono impetuosi nel tratto di carreggiata posto al di sotto dei marciapiedi, trasportando tutto ciò che trovano, segnatamente i rifiuti che si addensano nel tempo per i mancati interventi di rimozione “.

“ Il fenomeno – precisa Capodanno – è dovuto in parte alla presenza di buche e avvallamenti, sia sulle carreggiate che sui marciapiedi, ma, nella maggior parte dei casi, al fatto che molte caditoie sono ostruite e non riescono a svolgere la loro naturale funzione di smaltimento delle acque piovane “.

” Eppure – sottolinea Capodanno – ogni tanto viene annunciato un programma straordinario di pulizia delle oltre centomila caditoie presenti in città, proprio per prevenire ed eliminare i disagi causati in occasione dalle piogge. Interventi che evidentemente pero non risolvono il problema che continua a manifestarsi “

“ Così – puntualizza Capodanno -, solo per esemplificare, nel corso della pioggia di ieri, si sono creati notevoli ristagni d’acqua in via Tino di Camaino, all’incrocio con via Tarantino, determinati dall’ostruzione delle caditoie presenti, al punto che ben due scivoli per diversamente abili erano di fatto impraticabili, non consentendo ai pedoni e, in particolare, alle persone diversamente abili con problemi di deambulazione, di poter attraversare le due strade in questione “.

“ Eppure – conclude Capodanno – basterebbe una normale opera di manutenzione, fatta con la necessaria quanto opportuna periodicità, per evitare che siffatti fenomeni si verifichino sistematicamente a ogni scoscio di pioggia, sia d’inverno che d’estate “.

Al riguardo Capodanno lancia l’ennesimo appello all’assessore al ramo e agli uffici comunali competenti affinché provvedano, in tempi rapidi, a ripristinare in toto il normale funzionamento del sistema di smaltimento delle acque piovane lungo le strade e le piazze della Città, segnatamente nell’ambito del territorio della municipalità collinare, evitando il ripetersi dei fenomeni segnalati.

