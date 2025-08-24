Regionali in Campania, Forza Italia e Moderati aprono a Calenda

Condividi

In vista delle Regionali in Campania, il centrodestra è concentrato sull’individuazione del candidato presidente, primo passo per costruire un’alleanza ampia e competitiva. Sul tavolo anche la composizione delle liste, con l’obiettivo di allargare il perimetro ai riformisti e guardando con interesse ad Azione, dopo lo strappo di Carlo Calenda con il Movimento 5 Stelle.

Mara Carfagna, leader di Noi Moderati ed ex ministra, si dice disponibile a candidarsi: “Sono pronta a dare il massimo, che il candidato sia io o un altro. L’importante è voltare pagina dopo l’era De Luca”. Con lei restano in corsa anche il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli (FdI) e il coordinatore regionale della Lega Gianpiero Zinzi. Sul fronte civico si valutano profili tecnici come il commissario della Zes unica Giosy Romano, i rettori Matteo Lorito e Giovanni Francesco Nicoletti. Smentite, invece, le indiscrezioni su Michele di Bari e Costanzo Jannotti Pecci.

Il “caso Azione” agita il dibattito politico. Calenda ha chiarito che non sosterrà candidati del Pd alleati ai 5 Stelle né presenterà proprie liste in quella coalizione. Al momento, però, prende le distanze anche dal centrodestra, parlando di “scambi di poltrone” su entrambi i fronti. Nonostante ciò, da Forza Italia arriva l’invito al dialogo. Gasparri lancia un appello: “Chi si smarca dagli estremismi grillini guardi al centrodestra. Il terzo polo è sempre fallito. C’è spazio per i riformisti”.

Sul territorio, alcuni dirigenti campani di Azione potrebbero restare nel centrosinistra con una lista civica autonoma, nel caso nazionale il partito si spostasse a destra.

Nel frattempo, il centrodestra lavora alle liste: saranno almeno cinque – FdI, FI, Lega, Noi Moderati e la lista del presidente – ma potrebbero salire a sei in caso di nuovi ingressi o aggregazioni di sigle minori come Udc, Dc, Nuovo Psi. Intanto Forza Italia rilancia anche sul fronte programmatico e annuncia che, contestualmente alla candidatura unitaria, verrà presentato anche il nome dell’assessore alla Sanità. Tra i profili in valutazione: l’ortopedico Guido Grillo, il cardiologo Pasquale Perrone Filardi e il genetista Andrea Ballabio.

Il vertice tra i leader del centrodestra è atteso nei prossimi giorni, e potrebbe essere decisivo per definire la squadra e lanciare ufficialmente la sfida per la Campania.













