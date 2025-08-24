Castelvolturno, due bagnanti salvati dalla polizia

50 Visite
La Polizia di Stato di Caserta, nel pomeriggio di ieri, ha salvato dall’annegamento, sul litorale domitio, due persone
E’ stata una volante del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno, transitando in via del Mare, ad intervenire per la presenza di alcune persone che, lontane dalla battigia, stavano provando a raggiungere due giovani che rischiavano di annegare, a causa del forte vento e del mare agitato.
Uno dei poliziotti, svestitosi dell’uniforme e dell’armamento, ha raggiunto a nuoto il largo, afferrando i due e trascinandoli verso riva.
I sanitari del 118, nel frattempo allertati, hanno prestato le prime cure, accompagnando uno dei due bagnantial pronto soccorso di Pinetagrande, a causa di sintomi di principio di annegamento