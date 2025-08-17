Regionali Campania, Martusciello: «Il candidato del centrodestra verrà scelto dai leader»

Condividi

«Il candidato del centrodestra in Campania sarà annunciato quando verrà fissata la data del voto. La rosa dei nomi è ormai ristretta: nell’ultimo vertice dei leader si è discusso e valutato alcune ipotesi, e credo che la scelta definitiva arriverà proprio da lì. Noi segretari regionali potremo soltanto prenderne atto, consapevoli che le valutazioni dei leader sono sempre migliori delle nostre». Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.













