Schillaci e Piantedosi: due ministri e due spine nel governo Meloni

Condividi

Visite: 34

20 Visite

Giorgia Meloni si sta dimostrando una premier capace, determinata e con una chiara visione politica. In politica estera si è ritagliata un ruolo credibile, mentre sul piano economico i segnali sono incoraggianti: il PIL regge, l’occupazione mostra segnali positivi, e lo spread è rimasto sotto controllo, nonostante un contesto internazionale complesso.

Tuttavia, negli ultimi tempi, il governo ha inciampato in due episodi che ne hanno offuscato l’immagine, entrambi legati ad azioni – o mancate azioni – di suoi ministri.

Il caso più clamoroso è quello del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha revocato la commissione d’inchiesta sul Covid a seguito delle critiche dell’opposizione per la presenza di due membri considerati “scettici” sui vaccini. Un cedimento alla narrazione dominante, che ha immediatamente scatenato polemiche. Due nomi “bollati” come no-vax tout court, senza alcuna analisi oggettiva, sono bastati per far saltare tutto. La premier si è detta irritata, ma non ha chiesto le dimissioni di Schillaci né ha proceduto con la sua sostituzione. È legittimo domandarsi se il centrodestra debba davvero rinunciare ad avere una lettura autonoma e plurale su questioni cruciali come la gestione della pandemia, per non urtare la sensibilità del mainstream.

Altro nodo critico riguarda il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Mentre sul fronte immigrazione il suo operato ha prodotto risultati apprezzabili, con maggiore fermezza nei controlli e gestione più razionale dei flussi, resta il grave problema della mancata applicazione delle norme sugli scioglimenti dei comuni infiltrati dalla criminalità organizzata. Alcuni enti locali, chiaramente in odore di mafia, non sono stati commissariati come la legge imporrebbe, a causa di una posizione personale del ministro, poco incline all’attuale impianto normativo. Ma la legge esiste, e va fatta rispettare. Non si può scegliere quando applicarla in base alla propria opinione.

La sensazione è che Meloni, pur consapevole delle criticità, eviti di intervenire per non scatenare tensioni interne alla maggioranza o aprire il fronte di un possibile rimpasto. Ma questa prudenza potrebbe costarle in termini di credibilità.

Il centrodestra non può permettersi di replicare i metodi e gli errori della sinistra: serve un’alternativa reale, anche culturale. Non l’immigrazione incontrollata, non il conformismo ideologico, non la gestione opaca della macchina pubblica che per anni ha caratterizzato l’azione del PD. Ma per costruire davvero un modello diverso, servono coerenza e coraggio, anche nel correggere i propri errori e nel rivedere le scelte, quando necessario.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti