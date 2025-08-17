La proposta di Leone Melillo, condivisa con Enrique Del Percio e il presidente argentino Javier Milei

Condividi

Un nuovo “modello” di Regione, che crede nella cooperazione internazionale e, quindi, in scelte mirate di politica economica, per favorire progresso scientifico, tecnologico ed occupazione.

In tal senso, il Prof. Leone Melillo, che ha già realizzato, con un progetto di ricerca, un “patto di amicizia e collaborazione” tra Italia ed Albania, ora è impegnato a Buenos Aires, nella realizzazione di un nuovo progetto di ricerca che realizzi, anche in questo caso, un “patto di amicizia e collaborazione”, da proporre a Javier Milei. Un progetto che si avvale, in questo caso, del fondamentale apporto del Rettore Enrique Del Percio e del Prof. Davide Ciuna.

Scelte che credono nelle politiche territoriali, legate alla cooperazione internazionale, per delineare un nuovo “modello” di Regione, ente locale.

Lettera di Intenti per la Cooperazione Accademica

Tra l’Università di San Isidro – USI (Argentina)

e l’Università degli Studi di Napoli – Parthenope (Italia)

A nome dell’Università di San Isidro, ci rivolgiamo a voi con il desiderio di formalizzare una comunità di intenti e una collaborazione tra le nostre istituzioni.

La nostra collaborazione si fonda sulla convinzione condivisa che l’istruzione superiore svolga un ruolo essenziale nella costruzione di società più giuste, critiche e aperte, così come nella promozione del sapere come bene pubblico e ponte tra le culture.

Da sponde opposte dell’oceano, ma unite da una storia comune, le nostre università si impegnano a promuovere legami di cooperazione che contribuiscano al rafforzamento delle rispettive comunità accademiche e all’arricchimento dei propri percorsi istituzionali.

La nostra proposta non si limita a una firma. Aspira a diventare un’alleanza viva, fatta di docenti che dialogano, di studenti che viaggiano, di progetti di ricerca condivisi, di lingue che si ascoltano e si arricchiscono reciprocamente.

Desideriamo che questa collaborazione sia non solo istituzionale, ma anche umana e culturale, perché solo così l’educazione diventa una trasformazione reale.

Siamo convinti che, in un tempo che richiede alleanze autentiche, le nostre università possano camminare insieme, rispettando le rispettive identità, ma riconoscendosi in un destino comune.

Con questa intenzione, indichiamo come referente per questo progetto il Prof. Davide Ciuna, che ha già instaurato un rapporto di collaborazione scientifica con il Prof. Leone Melillo dell’Università di Napoli – Parthenope, al quale rivolgiamo un invito come docente a venire presso la nostra Università, compatibilmente con i suoi impegni.

Con spirito di apertura, fraternità e impegno, estendiamo questa lettera come primo gesto di un cammino condiviso.

Con affetto e amicizia

Enrique Del Percio













