Boom di sbarchi di migranti tra Ibiza e Formentera

Le isole d i Ibiza e Formentera , icone del turismo spagnolo, stanno affrontando una crisi senza precedenti dovuta al calo dei turisti e a un aumento significativo degli sbarchi di migranti. Questo scenario rappresenta una sfida per il governo socialdemocratico di Pedro Sánchez , che si trova a gestire un’immagine problematica per le Baleari. Secondo i dati della prefettura locale, in soli tre giorni, tra lunedì e giovedì, oltre 700 migranti sono arrivati sulle coste dell’arcipelago su piccole imbarcazioni, probabilmente salpate dall’Algeria.