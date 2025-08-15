Napoli, fine del ritiro a Castel di Sangro. “In Abruzzo anche per i prossimi sei anni”

9 Visite
Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è terminato il 14 agosto. La squadra, guidata da Antonio Conte, ha svolto il ritiro estivo nella cittadina abruzzese dal 30 luglio al 14 agosto, con allenamenti allo stadio “Teofilo Patini”. L’ultima amichevole precampionato, contro l’Olympiakos, si è svolta il 14 agosto.
Il ritiro ha visto la partecipazione di migliaia di tifosi, con sold out per le amichevoli e un’importante ricaduta turistica ed economica per Castel di Sangro. Il sindaco Angelo Caruso ha sottolineato come la cittadina sia diventata una “piccola capitale del calcio estivo”.
Il Napoli ha scelto Castel di Sangro per il suo ritiro estivo anche per le prossime sei stagioni, grazie a un accordo tra la Regione Abruzzo e la società calcistica, secondo il Sole 24 Ore.