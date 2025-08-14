Bonus rifiuti, in arrivo dal 2026 uno sconto sulla Tari fino al 25%

Condividi

Torna il taglio diretto in bolletta per chi fatica a sostenere i costi della gestione rifiuti: il prossimo anno agevolazione automatica per 4 milioni di famiglie con Isee basso. Cumulabile con i bonus luce, gas e acqua, sarà applicata dai gestori entro giugno. Lo sconto è pari al 25% della Tari o della tariffa corrispettiva dovuta e viene calcolato sull’importo lordo delle componenti perequative e al netto dell’Iva, se dovuta.

