ALLARME DI FURTI CONTINUI IN APPARTAMENTI E DI AUTO A CASALNUOVO

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 76
37 Visite

Nella località di Casamanna, sita nella frazione di Tavernanova all’interno del comune di Casalnuovo, i cittadini sono esasperati per il moltiplicarsi di furti sia all’interno di appartamenti che di automobili.

Sull’argomento il Responsabile di Napoli Nord del Movimento Idea Sociale Alessandro Scotto ha dichiarato:

“Gli abitanti sgomenti gridano aiuto per la difficile situazione che sta determinando un pericoloso allarme sociale.

Raccolto il loro grido di protesta e di dolore, chiedo alla

Questura di Napoli ed alla Caserma dei Carabinieri di Casalnuovo maggiore controllo della zona, anche con presidi fissi.”

Casalnuovo, 13 agosto 2025.

L’addetto Stampa MIS.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore