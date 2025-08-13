ALLARME DI FURTI CONTINUI IN APPARTAMENTI E DI AUTO A CASALNUOVO

37 Visite
Nella località di Casamanna, sita nella frazione di Tavernanova all’interno del comune di Casalnuovo, i cittadini sono esasperati per il moltiplicarsi di furti sia all’interno di appartamenti che di automobili.
Sull’argomento il Responsabile di Napoli Nord del Movimento Idea Sociale Alessandro Scotto ha dichiarato:
“Gli abitanti sgomenti gridano aiuto per la difficile situazione che sta determinando un pericoloso allarme sociale.
Raccolto il loro grido di protesta e di dolore, chiedo alla
Questura di Napoli ed alla Caserma dei Carabinieri di Casalnuovo maggiore controllo della zona, anche con presidi fissi.”
Casalnuovo, 13 agosto 2025.
L’addetto Stampa MIS.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews