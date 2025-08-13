Sparite dal campo nomadi le famiglie dei quattro ragazzini che hanno rubato un’auto e causato un incidente mortale

Visite: 99

Erano tornati a «casa» martedì sera. Di nuovo all’accampamento di via Selvanesco, a Milano. Mercoledì mattina, le tre famiglie dei quattro ragazzini che erano sull’auto (rubata) che lunedì ha investito e ucciso la pensionata 71enne Cecilia De Acutis sono sparite nel nulla. Di loro, nel piccolo campo di roulotte e camper di via Selvanesco, non c’è più traccia.

C’erano ritornati martedì sera, al termine di una lunga giornata passata al comando della polizia locale, dopo essere stati fermati per l’incidente mortale di via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio.