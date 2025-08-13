Sparite dal campo nomadi le famiglie dei quattro ragazzini che hanno rubato un’auto e causato un incidente mortale

Erano tornati a «casa» martedì sera. Di nuovo all’accampamento di via Selvanesco, a Milano. Mercoledì mattina, le tre famiglie dei quattro ragazzini che erano sull’auto (rubata) che lunedì ha investito e ucciso la pensionata 71enne Cecilia De Acutis sono sparite nel nulla. Di loro, nel piccolo campo di roulotte e camper di via Selvanesco, non c’è più traccia.
C’erano ritornati martedì sera, al termine di una lunga giornata passata al comando della polizia locale, dopo essere stati fermati per l’incidente mortale di via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio.

Alla fine su disposizione della procura dei minorenni era stato deciso di riaffidare i quattro ragazzini – un 13enne, che era alla guida dell’auto, un 12enne e la sorellina di un anno più piccola, e un 11enne – alle rispettive famiglie.

Mercoledì mattina, nel terreno all’estrema periferia sud di Milano, tra sterpaglie, carcasse bruciate e rifiuti, sono rimaste le altre famiglie dell’accampamento di nomadi di origini bosniache ma non quelle dei quattro ragazzini che erano stati fermati.

