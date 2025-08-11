Arzano. 𝗤𝗨𝗔𝗦𝗜 𝟭𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗘𝗨𝗥𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗙𝗘𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗦𝗔𝗡𝗧𝗔 𝗚𝗜𝗨𝗦𝗧𝗜𝗡𝗔: “𝗦𝗣𝗥𝗘𝗖𝗢 𝗗𝗜 𝗗𝗘𝗡𝗔𝗥𝗢 𝗣𝗨𝗕𝗕𝗟𝗜𝗖𝗢 𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗕𝗜𝗟𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗡𝗢 𝗘𝗥𝗔𝗥𝗜𝗔𝗟𝗘”

Condividi

Scatta la denuncia pubblica dei consiglieri Nicola Falzarano, Natale Russo e Luigi De Rosa.

“L’amministrazione Aruta, con l’assessore alla cultura Guida (non residente ad Arzano), ha speso 77.630,92 euro per il cartellone dei festeggiamenti di Santa Giustina, a cui si sommano 20.000 euro stanziati dalla Regione Campania. Il costo totale dell’evento di soli 5 giorni arriva così a 97.630,92 euro”.

“Tutto questo – precisano i consiglieri-, accade mentre il nostro Comune si trova in una situazione di pre-dissesto finanziario, con gravi difficoltà nel garantire servizi essenziali ai cittadini. In questo contesto, una spesa simile appare ingiustificata e irresponsabile”.

“I consiglieri comunali di maggioranza – precisano Falzarano, Russo e De Rosa -, avrebbero potuto bloccare questa spesa in sede di consiglio comunale, bocciando la variazione di bilancio. Invece, ancora una volta, hanno preferito eseguire passivamente gli ordini, assumendosi anche il rischio di rispondere personalmente davanti alla Corte dei Conti per l’uso di queste risorse pubbliche.

Questa gestione imprudente e discutibile del denaro dei cittadini si somma ad altri episodi recenti di spreco: basti pensare ai 20.000 euro spesi a Natale scorso per la rimozione e reinstallazione tardiva delle luminarie, effettuata solo il 23 dicembre.

In 4 anni di amministrazione Aruta, sono stati spesi oltre 400.000 euro in feste e iniziative senza alcun ritorno concreto, senza un vero progetto culturale, senza eventi di rilievo, e senza benefici tangibili per la cittadinanza”.

𝗕𝗮𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗽𝗿𝗲𝗰𝗵𝗶. 𝗕𝗮𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗮, s𝗲𝗿𝘃𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗮, 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼”.













