Radicali e PD in visita al carcere di Poggioreale: “Situazione indegna”

Condividi

Visite: 11

8 Visite

Questa mattina, una delegazione composta da Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani, e l’on. Toni Ricciardi, Vicecapogruppo del Partito Democratico alla Camera, ha effettuato una visita al carcere di Napoli Poggioreale.

“Tanto per citare don Ciotti, Poggioreale è una vera discarica sociale – dichiarano Blengino e Ricciardi –. Ospita oltre duemila detenuti, a fronte di una capienza di gran lunga inferiore, con gravissima carenza di personale e di attività trattamentali. Le condizioni sono indegne: visitando il bagno di una cella abbiamo trovato scarafaggi, oltre alla consueta muffa. Le carceri italiane sono al collasso: la recidiva è altissima e l’allarme psichiatrico è palpabile. Di fronte a tutto questo, il Governo sembra avere un’unica ossessione: carcere, carcere e ancora carcere. Continueremo a monitorare le condizioni degli istituti penitenziari e a presentare proposte concrete per porre fine a una situazione inaccettabile per un Paese democratico” – concludono.

La delegazione era accompagnata da Bruno Gambardella (Presidente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani), Alfonso Maria Gallo (Direzione Nazionale RI) e Luigi Iuliano (Comitato RI).













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti