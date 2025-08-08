Esplode il caso Di Fenza, consigliere regionale a sostegno di Morra. Fiola e Manfredi (PD): “La sede del Consiglio Regionale non è un set per tiktoker”

Condividi

“È inaccettabile che, ancora una volta, la sede del Consiglio Regionale della Campania – luogo per eccellenza del confronto democratico, della rappresentanza e del servizio alla collettività – venga trasformata in un palcoscenico per contenuti social di pessimo gusto. Il Consiglio Regionale è la casa di tutti i cittadini campani: va rispettato, non deriso” – dichiarano in una nota congiunta Bruna Fiola, consigliera regionale del PD e presidente della VI Commissione, e Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del PD.

“In queste ore, sui social circolano video in cui alcuni tiktoker, insieme a un consigliere regionale, inscenano situazioni del tutto incompatibili con il decoro e la dignità delle istituzioni. In un passaggio, uno di loro sventola la bandiera italiana come fosse allo stadio. Un gesto offensivo, svilente e intollerabile. Ricordiamo che la bandiera italiana, così come quella europea e quella della Regione Campania, è presente negli uffici dei capigruppo consiliari e dei presidenti di commissione. Non sono accessori di scena, ma simboli di una responsabilità pubblica che non può e non deve essere calpestata per qualche secondo di visibilità” – proseguono Fiola e Manfredi.

“Ci auguriamo che vengano chiarite al più presto le responsabilità di quanto accaduto, perché è un gesto che offende le istituzioni e mina la credibilità di tutti noi. E auspichiamo che nel prossimo Consiglio Regionale non ci sia più spazio per chi tratta le istituzioni come un palcoscenico personale, perché la credibilità delle istituzioni passa anche – e soprattutto – dalla serietà di chi le rappresenta” – concludono i consiglieri regionali del Partito Democratico.















