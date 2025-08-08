Azione Campania prende le distanze da iniziativa del tutto personale del consigliere Di Fenza

In merito al contenuto che circola sui social, nel quale il consigliere regionale Pasquale Di Fenza – esponente di Azione – appare in un video accompagnato dalla dicitura “Work in progress”, la dirigenza regionale precisa che si tratta di un’iniziativa esclusivamente personale, estemporanea, incomprensibile e in alcun modo condivisibile.

Azione Campania prende le distanze da comportamenti che, pur nel rispetto della libertà individuale, non si riconducono a una linea politica fondata sul rispetto delle istituzioni e sulla collegialità delle scelte.

La coerenza, la trasparenza e la responsabilità istituzionale sono valori fondanti del nostro impegno.

La dirigenza si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, a tutela della comunità politica che rappresenta.
