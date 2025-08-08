Arzano. Sicurezza stradale e veicoli senza casco e assicurazioni. Posti di controllo nel rione 167: sequestri e 30 soggetti identificati dalla polizia locale

Continua senza sosta, specie nel periodo estivo quale forma di contrasto alla microcriminalità, l’attività della locale di Arzano. Un vero e proprio repulisti contro i centauri che scorrazzano per le strade della città in violazione del codice della strada.

Posti di controllo e fermi identificativi sono stati posti in essere per garantire la sicurezza stradale in quasi tutti i punti del territorio con particolare attenzione al rione della167 di via Colombo, da sempre oggetto di sacche di criminalità organizzata, dove a seguito dei posti di controllo sono stati fermati e identificati numerosi soggetti , di cui alcuni senza casco e assicurazione.

Gli uomini diretti dal comandante Biagio Chiariello hanno “sorpreso” diversi autisti alla guida senza assicurazione e revisione scaduta, mentre diversi quelli sanzionati per guida senza casco.

Diverse le moto sequestrate e gli identificati , tra cui alcuni soggetti che hanno avuto problemi con la giustizia.

Due dei fermati, in particolare, guidavano con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo e dunque denunciati con ritiro della patente. Le attività non si fermeranno e proseguiranno per tutto il periodo estivo in vari punti del paese avendo come priorità attività di deterrenza ma anche di prevenzione.