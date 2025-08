Marano, cittadini di via Del Mare senza acqua da oltre un mese: “Siamo a secco, nessuna risposta dal Comune”

Condividi

I residenti di Città Giardino, una delle zone più popolose di Marano di Napoli, si trovano da oltre un mese senza acqua. La situazione sta diventando insostenibile, e i cittadini non riescono più a capire quale sia la causa del disservizio che dura ormai da settimane.

“Oggi come ieri, ci troviamo completamente a secco – denuncia un residente della zona. Ogni mattina speriamo di vedere arrivare l’acqua, ma niente. La situazione non è più tollerabile. Abbiamo cercato risposte, ma dalle pagine social del Comune non arriva nessuna comunicazione ufficiale. Siamo abbandonati a noi stessi. Come possiamo fare?”

Non è la prima volta che i maranesi sollevano il problema: da più di un mese, infatti, si ripetono disservizi che lasciano decine di famiglie senza acqua corrente. Ma ciò che sta infastidendo ancor di più è la mancanza di informazioni da parte dell’Amministrazione Comunale, che non ha ancora fornito alcuna spiegazione ufficiale sui disagi o su quando la situazione tornerà alla normalità.

I cittadini, ormai stanchi e preoccupati, chiedono un intervento urgente da parte delle autorità competenti, sollecitando una risposta chiara e risolutiva sul ripristino del servizio idrico. “Chi può aiutarci?”, si chiedono, con la speranza che le istituzioni prendano in mano la situazione e risolvano al più presto il problema che sta mettendo a dura prova la quotidianità della comunità.













