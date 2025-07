Mugnano, via libera alla gara per la gestione del Mercato Ittico: decisivo l’intervento dell’opposizione

Condividi

Dopo dieci anni di attese e affidamenti provvisori, il Consiglio Comunale ha finalmente approvato il bando di gara pubblica a evidenza europea per l’affidamento della gestione della storica struttura mercatale di via Pietro Nenni. Il provvedimento è stato adottato nella seduta del 29 luglio, a pochi mesi dalla scadenza dell’ennesima proroga prevista per ottobre.

Un passaggio fondamentale, atteso da anni dagli operatori del Mercato Ittico, che coinvolge direttamente e indirettamente circa 500 famiglie del territorio. Tuttavia, l’approvazione dell’atto deliberativo ha rischiato di naufragare a causa dell’assenza di ben nove consiglieri comunali di maggioranza, mettendo in seria discussione il raggiungimento del numero legale.

A salvare la situazione è stato il senso di responsabilità dei consiglieri comunali di opposizione: Gennaro Ruggiero e Luisa Tammaro (Fratelli d’Italia), Nello Romagnolo (Periferia Attiva) e Massimo Vallefuoco (Movimento 5 Stelle). La loro presenza in aula ha garantito il numero legale, permettendo così al Consiglio di votare il provvedimento e avviare l’iter della gara pubblica.

Gennaro Ruggiero, leader storico di Fratelli d’Italia e consigliere comunale d’opposizione, ha commentato duramente la gestione dell’amministrazione guidata dal sindaco Sarnataro:

“Abbiamo sostenuto, collaborato e dato il nostro contributo tecnico, politico ed amministrativo nelle commissioni consiliari di competenza. Ci siamo astenuti al momento del voto per stigmatizzare le assenze irresponsabili di una maggioranza che resta un carrozzone di incapaci, senza l’autorevolezza di una guida forte e evidentemente inidonea”, ha dichiarato Ruggiero.

“Abbiamo assicurato il numero legale per senso di responsabilità, per la vicinanza agli operatori del settore ittico di Mugnano e per il futuro dei lavoratori”, ha concluso il consigliere.

Con l’approvazione della delibera, si apre finalmente una nuova fase per il Mercato Ittico di Mugnano, che potrà contare su una gestione stabile e orientata al rilancio delle attività commerciali. Una svolta attesa da un decennio, arrivata però solo sul filo di lana e grazie, paradossalmente, all’intervento dell’opposizione.













