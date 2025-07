Mercato Napoli: ritorno di fiamma per Adeyemi, Juanlu vicino, Miretti nel mirino

Condividi

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato, tra obiettivi internazionali di prestigio e giovani talenti pronti a sbocciare. Il lavoro del ds Giovanni Manna, in sinergia con il tecnico Antonio Conte, sta delineando una squadra competitiva ma anche proiettata al futuro. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Adeyemi, il sogno tedesco resta vivo

Nonostante sia sfumato l’affare Ndoye, volato in Premier League al Nottingham Forest, e le piste affascinanti ma complicate che portano ai top player Sterling e Grealish (frenate dagli ingaggi monstre), il Napoli guarda ancora con insistenza in direzione Germania. Il nome caldo resta quello di Karim Adeyemi, esterno offensivo del Borussia Dortmund.

Già nel mirino lo scorso gennaio, Adeyemi è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza partenopea. Allora fu il giocatore a dire no, ma il Napoli non ha intenzione di arrendersi. Secondo quanto riferito da TMW, il club azzurro è pronto a rilanciare con una proposta attorno ai 40 milioni di euro, cifra che potrebbe far vacillare il club giallonero.

Certo, il giocatore ha fatto sapere di essere felice in Bundesliga, ma si sa: il mercato può cambiare tutto in un attimo. E con un progetto tecnico ambizioso e una piazza calda come quella napoletana, il fascino del tricolore sul petto potrebbe fare la differenza.

Juanlu, il blitz è pronto: Napoli in dirittura d’arrivo

Un colpo, invece, si avvicina a grandi passi: Juanlu Sánchez è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. La trattativa con il Siviglia è ormai in fase avanzata, con un’intesa sulla base di 17 milioni di euro bonus compresi, cifra leggermente inferiore ai 20 richiesti inizialmente dagli andalusi.

Manna è già volato in Spagna nelle scorse settimane per gettare le basi dell’accordo, parlando sia con i dirigenti del club andaluso che con gli agenti del calciatore. Il laterale classe 2003, reduce dagli Europei Under 21, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo nel suo ruolo.

Dotato di grande esplosività, rapidità e buona propensione offensiva, Juanlu è un investimento mirato non solo per l’immediato, ma anche per il futuro. In più, essendo Under, fornisce maggiore flessibilità nella compilazione delle liste UEFA e Serie A. A breve è atteso il blitz finale per chiudere l’affare.

Miretti, talento italiano per completare il centrocampo

Non solo esterni nel mirino del Napoli. Per la mediana il nome forte è quello di Fabio Miretti, talento classe 2003 di proprietà della Juventus, reduce da un’ottima stagione in prestito al Genoa. Un centrocampista duttile, in grado di giocare mezzala, regista o trequartista, con esperienza internazionale e margini di crescita importanti.

Il direttore sportivo Manna lo conosce molto bene fin dai tempi della Juve Next Gen e ne apprezza sia le qualità tecniche che la maturità tattica. L’intesa con l’entourage del giocatore è vicina, mentre resta da definire l’accordo con il club bianconero, che valuta il cartellino tra i 14 e i 15 milioni di euro.

Per Conte, Miretti sarebbe il sesto centrocampista, un jolly ideale per completare il reparto con prospettiva e affidabilità. L’impressione è che nei prossimi giorni il Napoli proverà l’affondo decisivo.













