POSILLIPO: ristorante in mare abusivo davanti alla “fenestella” di Marechiaro. Sequestri e sanzioni dei carabinieri

Altro lido, altre sanzioni.

Siamo a Marechiaro, località celeberrima per la “fenestella” sulla costa posillipina, ispirazione per il poeta Salvatore Di Giacomo.

I carabinieri della stazione di Posillipo hanno sgomberato uno scantinato abusivo utilizzato come cucina e deposito di alimenti, privo di qualsiasi autorizzazione.

Dal locale, i cibi preparati venivano portati con una piccola imbarcazione agli altri natanti all’ancora nello specchio d’acqua dello “scoglione” di Marechiaro.

Un ristorante in mare e non sul mare sospeso e multato.

100 chili di alimenti sono stati sequestrati, 8mila euro il conto complessivo delle sanzioni.

Tra i rilievi la mancanza di requisiti igienici minimi e l’assenza di indicazioni sulla tracciabilità degli alimenti serviti.













