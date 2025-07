Napoli. Salvata dal malore all’Ufficio postale: il gesto di gratitudine di Anna commuove tutti

Un momento di ordinaria amministrazione si è trasformato in un episodio di grande umanità all’ufficio postale di via Casanova, nei pressi della stazione centrale. Protagonista Anna, una cliente ottantenne che, nei giorni scorsi, ha avuto un malore causato dal caldo mentre si trovava allo sportello per un prelievo.

La donna ha avuto difficoltà a ricordare il PIN della carta, poi si è accasciata a terra, visibilmente provata. Immediata la reazione del personale: l’operatore ha dato l’allarme e i dipendenti, guidati dalla direttrice Cesira Barone, hanno prestato i primi soccorsi, mantenendo la calma e rassicurando la signora fino all’arrivo del 118.

Trasportata all’Ospedale del Mare, Anna è stata assistita anche dal figlio, allertato dalla direttrice. Qualche giorno dopo, guarita e tornata a casa, ha voluto ringraziare chi le è stato vicino in quel momento critico: ha inviato un mazzo di fiori con un biglietto che diceva “Grazie per avermi salvato la vita”.

Il gesto ha commosso l’intero ufficio postale. «Alla notizia che Anna stava bene, è partito un applauso spontaneo», ha raccontato Cesira Barone, che ha poi scherzato con la cliente al telefono: «Ti vogliamo rivedere presto, ma solo quando farà meno caldo!».