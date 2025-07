COSTIERA SORRENTINA E CAPRI: carne avariata e ghiaccio nelle buste dell’immondizia. Controlli dei Carabinieri negli stabilimenti balneari, sanzioni e sequestri

Condividi

Visite: 29

19 Visite

Gravi carenze igieniche e sanitarie nei locali e nella conservazione degli alimenti destinati ai clienti.

Un rilievo non da poco per un noto stabilimento balneare di Massa Lubrense.

I Carabinieri della compagnia di Sorrento con il prezioso contributo del NAS, del NIL e del Nucleo Elicotteristi di Pontecagnano hanno ispezionato diversi impianti della costiera, documentando gravi violazioni.

La situazione più complessa nel ristorante di un celebre lido: carne avariata, ghiaccio per cocktail conservato nelle buste normalmente destinate all’immondizia e violazioni sulla normativa che regola la sicurezza sul lavoro.

Ambienti non a norma, omessa visita medica e omessa formazione dei lavoratori che, insieme alle violazioni alimentari, hanno fatto balzare il conto delle sanzioni a oltre 20mila euro.

36 i chili di alimenti sequestrati, denunciata la titolare della società che gestisce lo stabilimento.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews