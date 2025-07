Scioglimenti e barzellette. Pomigliano, Marano e Giugliano ostaggi della politica: commissari a Roma anche a giochi chiusi

Condividi

Visite: 149

26 Visite

La vicenda degli scioglimenti dei Comuni di Marano, Giugliano e Pomigliano ha ormai assunto i contorni di una barzelletta amara, con tratti decisamente tragicomici. Il Consiglio dei ministri, convocato ieri, ancora una volta non ha deciso. Eppure una decisione va presa, in un senso o nell’altro.

I dossier sono pronti da tempo. Pomigliano attende da circa cinque mesi, Marano e Giugliano da quasi tre. Ma tutto resta sospeso. La sensazione è che sul ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, gravino pressioni trasversali, non solo da ambienti della sinistra ma anche da settori del centrodestra che, per ragioni politiche o personali, preferirebbero evitare la caduta di giunte a guida progressista. Una dinamica che, in pieno stile napoletano, lascia emergere un’anomalia difficile da ignorare.

La posizione del ministro è nota: Piantedosi non crede nella legge che regola gli scioglimenti degli enti per infiltrazioni mafiose, come già emerso nel caso Bari. Ma la legge, al momento, esiste e va applicata. E invece si assiste a un balletto di valutazioni che nulla hanno di tecnico o giuridico, ma molto di politico.

Nel frattempo, i commissari che hanno firmato le relazioni sono stati convocati – nelle scorse settimane – a Roma per chiarimenti supplementari, ad indagini e dossier già chiusi da tempo. Un’inusuale attenzione ai dettagli, nonostante i pareri del prefetto di Napoli, che sembra stridere con la fretta con cui, al contrario, le commissioni hanno dovuto concludere le loro indagini: solo tre mesi di tempo, senza la proroga dei sei mesi spesso concessa.

Tanta fretta per chiudere le istruttorie, tanta lentezza nel decidere. È questo il paradosso che tiene ostaggio tre Comuni importanti della provincia di Napoli, mentre tutto ruota intorno a una scelta che, con ogni evidenza, ha perso qualsiasi parvenza di neutralità tecnico-amministrativa. E si è trasformata nell’ennesimo nodo politico irrisolto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews