Calvizzano, l’ultimo saluto a Ciro Pierro, l’operaio morto sul lavoro. Il messaggio di Battaglia

Sono terminate le esequie di Ciro Pierro, il 62enne di Calvizzano morto pochi giorni fa al Rione Alto, nel quartiere Arenella, assieme ad altri due operai, vittima di un incidente sul lavoro. I funerali si tengono nella chiesa di San Giacomo Apostolo, a Calvizzano, dove risiede la famiglia Pierro. Le esequie sono celebrate da don Ciro Russo. In prima fila la moglie Patrizia e i due figli della vittima. Il sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi, ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino.

Durante la funzione religiosa è stato letto un messaggio del cardinale Mimmo Battaglia. “Erano in un cantiere, su un cestello, ma in un attimo è crollato tutto. Non possiamo far finta o accettare che sia fatalità. Non è stato destino, è stato un sistema che ancora oggi espone lavoratori alla morte. Ci sono precise responsabilità. Bisogna dire basta agli appalti del lavoro senza scrupoli, basta al lavoro nero. Chi lavora ha diritto di tornare a casa. Il nostro lutto non sia solo commozione ma impegno sociale per tutelare la dignità delle persone. Siamo chiesa che consola ma che denuncia, che si espone. Ai familiari dico: il vostro dolore è il nostro”.













