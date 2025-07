Il Napoli accelera per Miguel Gutiérrez: accordo vicino con il Girona per il terzino spagnolo

Condividi

Il Napoli torna all’assalto per Miguel Gutiérrez, laterale mancino del Girona, e si avvicina a grandi passi alla chiusura dell’operazione. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto tramite i propri canali social, nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra la società partenopea e il club catalano: la trattativa è in fase avanzata e la fumata bianca appare imminente.

Al classe 2001 è stato messo sul tavolo un contratto quinquennale, segnale evidente della volontà del Napoli di puntare forte su di lui per il futuro. Manca ancora qualche dettaglio per arrivare all’intesa economica definitiva con il calciatore, ma in casa azzurra c’è ottimismo per una chiusura in tempi brevi.

Gutiérrez è un prodotto del vivaio del Real Madrid, club che ha mantenuto un’opzione per riacquistarlo a una cifra prestabilita, come rivelato lo scorso mese dal quotidiano spagnolo AS. Tuttavia, al momento l’ipotesi di un ritorno in blanco appare lontana, e il Napoli si avvicina sempre di più all’obiettivo.

Dal 2022 al Girona, il terzino spagnolo ha collezionato 99 presenze ufficiali, mettendo a segno 6 reti e firmando numerosi assist. Nell’ultima annata ha disputato 29 incontri in Liga e 6 in Champions League, segnando anche un gol europeo. Esterno sinistro di ruolo, Gutiérrez può essere impiegato anche più avanti sulla corsia, grazie a doti tecniche raffinate, capacità di dribbling, ottima corsa e resistenza. Un giocatore completo, che il Napoli segue da tempo e che potrebbe presto diventare un rinforzo concreto per la nuova stagione.

