Marano. Corrado e Liccardo morti nello schianto: i carabinieri indagano sul bottino

Proseguono le indagini sull’incidente costato la vita a Maurizio Corrado e Dario Liccardo, entrambi residenti a Marano di Napoli. I due erano a bordo di una Fiat Panda che, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta lungo una strada dell’Alto Sangro, scontrandosi frontalmente con un autobus di linea.

L’impatto è stato devastante. Per Corrado e Liccardo non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Cinque passeggeri del pullman sono rimasti feriti in modo non grave.

Ma a rendere il caso ancora più complesso è il rinvenimento, all’interno dell’auto, di gioielli per un valore stimato superiore ai 30mila euro e 1.500 euro in contanti. Un particolare che ha spinto gli inquirenti a non escludere l’ipotesi che i due stessero fuggendo dopo aver messo a segno una truffa, forse ai danni di anziani della zona.

Le indagini, coordinate dai carabinieri di Castel di Sangro, si stanno concentrando sia sulla dinamica dell’incidente sia sulla provenienza dei beni trovati nella vettura. Gli investigatori stanno ricostruendo i movimenti delle due vittime nelle ore precedenti allo schianto e incrociando eventuali denunce o segnalazioni compatibili con il materiale rinvenuto.

Liccardo era noto nell’ambiente del fitness e delle palestre locali, mentre Corrado risulterebbe avere un precedente per riciclaggio risalente a diversi anni fa.













