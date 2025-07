Elezioni regionali 2025: Azione sarà in campo con una lista autonoma in tutte le province

Condividi

Azione in Campania sarà presente alle prossime elezioni regionali con una propria lista autonoma, espressione diretta del lavoro svolto in questi anni e del radicamento del partito in tutte e cinque le province della regione.

Il gruppo dirigente regionale è da tempo al lavoro per definire una proposta credibile, riformista e moderata, che metta al centro competenze, visione e responsabilità. Un progetto costruito con serietà, che punta a rafforzare la presenza di Azione sul territorio e a dare rappresentanza a un’area politica che chiede soluzioni concrete e buon governo.

È in corso un confronto costante con la segreteria nazionale del partito per individuare, insieme, la linea più efficace e coerente. Un confronto che tiene insieme il percorso tracciato a livello nazionale dal segretario Carlo Calenda e la necessità di valorizzare il lavoro portato avanti in questi anni dal gruppo consiliare di Azione in Campania, parte integrante della maggioranza regionale uscente.

Con immenso dispiacere constatiamo che, oggi, il dibattito pubblico sembra concentrarsi solo sui nomi, sulle dinamiche interne e sui posizionamenti personali. Per noi, invece, la politica ha il dovere di tornare al centro dei contenuti. Crediamo sia prioritario aprire un confronto serio sui programmi, sulle idee e sulle priorità da mettere al centro della prossima legislatura, con uno sguardo concreto al futuro della Regione Campania.

Dare voce alla cultura liberaldemocratica, ai valori riformisti e a una proposta pragmatica e responsabile è la nostra missione.

Azione è pronta a fare la propria parte. Con coraggio, coerenza e senso del dovere.













