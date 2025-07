AFRAGOLA. BAMBINA SI SENTE MALE DURANTE IL CONCERTO DI ANDREA SANNINO PROVVIDENZIALE ED IMMEDIATO INTERVENTO DEL COMANDANTE PIRICELLI

Condividi

Visite: 101

36 Visite

In un’area blindatissima in Viale San Francesco, alla presenza di migliaia di persone, si è tenuto il concerto di Andrea Sannino. Una serata molto tranquilla le persone in festa a cantare e divertirsi, quando verso le ore 23.00 circa, alcune persone presenti nei pressi del palco hanno iniziato a chiedere aiuto per una bambina che si era sentita male. Immediato e celere l’intervento del Comandante Colonnello Antonio Piricelli che si è portato sul posto, ha messo in sicurezza la piccola il cui viso era pallidissimo, ha chiamato subito l’ambulanza e tranquillizzato i genitori. La situazione non era delle migliori, la bambina era frastornata e senza forze. I sanitari in pochi minutisono giunti sul posto, hanno dato subito assistenza alla bambina prestando tutte le cure necessarie. Dopo circa 20 minuti grazie alle cure ricevute, arriva la bellissima notizia, la piccola si è ripresa e

sta bene, quando scende dall’ambulanza abbraccia il Comandante Piricelli ed i genitori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews