Candidato civico o politico? Il centrodestra campano alla prova dei sondaggi

Il centrodestra considera ormai decisivi i sondaggi interni commissionati in queste ore per valutare varie ipotesi di candidatura in Campania: non solo figure politiche, ma soprattutto strade civiche, che stanno guadagnando sempre più consenso. Edmondo Cirielli, al momento ancora in pole position se si optasse per una candidatura di partito, non è l’unica opzione al vaglio: la Lega segue con attenzione Gianpiero Zinzi, mentre Mara Carfagna resta valida per Noi Moderati.

Secondo il pensiero ufficiale della coalizione, le scelte dipenderanno anche da ciò che accade nel campo avverso: l’emergere del nome di Roberto Fico (legato al cosiddetto “campo largo”) sta rafforzando la spinta, in ambienti del centrodestra, verso la scelta di un candidato capace di andare oltre la pura militanza di partito e coinvolgere l’elettorato moderato e riformista.

Lo scouting ha già avanzato alcuni nomi, ma nessuno sembra convincere pienamente: si è parlato del rettore della Federico II, Matteo Lorito, giudicato vicino al centrosinistra, e di Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’industria campana, che ha però declinato pubblicamente l’offerta: ritiene incompatibili l’impegno politico e quello nella rappresentanza. È stato anche ipotizzato il nome del giornalista Marco Demarco, ma senza che ci siano aperture forti. Un altro profilo in campo da tempo è quello di Giosy Romano, numero uno della Zes, ma la sua figura non trova unanimità in Fratelli d’Italia: seppur in campo, potrebbe contribuire soltanto tramite una lista civica di sostegno.

La risposta di FdI a Romano è stata netta: secondo il coordinatore regionale Antonio Iannone, il centrodestra vuole «una candidatura politica e non tecnica». In pratica, resistono forti resistenze interne a un candidato civico percepito come non sufficientemente allineato con la coalizione.

Intanto oggi Forza Italia organizza un incontro sulla sanità in via Manzoni, con Fulvio Martusciello e il vicesegretario regionale Gianfranco Librandi, confermando che mentre lo scouting civico prosegue, l’opzione interna rimane sul tavolo.

In conclusione, il centrodestra campano resta appeso a una biforcazione strategica: da un lato candidati di partito – Cirielli, Zinzi, Carfagna – che continuano a competere, dall’altro profili civici in cerca di consolidamento e consenso. La scelta sul nominativo da proporre potrà arrivare soltanto alla luce dei risultati dei sondaggi interni e della sintesi che, si spera, emergano dal confronto politico nazionale tra i leader. La partita è aperta e campana, tra tatticismi, dissensi interni e un tentativo concreto di riunire il mondo moderato attorno a un nome nuovo.