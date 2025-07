Marano. “Senza Acqua da giorni in via Madre Teresa di Calcutta: Non ne possiamo più”

Gentile direttore,

vorrei porre l’attenzione su una traversa di Città Giardino, precisamente via Madre Teresa di Calcutta, purtroppo è da mercoledì notte che non c’è una goccia d’acqua, non si capisce se a causa della bassa pressione, della elevata richiesta d’acqua che non permette il normale riempimento delle vasche oppure se si tratta di una manomissione delle chiavi terrestri che si trovano all’inizio del viale senza protezione e quindi accessibili a tutti.

Credo che nell’era in cui viviamo sia auspicabile che queste ultime debbano essere opportunamente chiuse in modo da non essere manipolate da chiunque.

In attesa di un controllo in loco e di un repentino ripristino dell’erogazione dell’acqua, La ringrazio per l’attenzione che pone verso il territorio.