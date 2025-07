Qualiano, fugge ai controlli e finisce in un canale di scolo: arrestato 28enne con droga e contanti

Condividi

Inseguimento ad alta velocità e finale rocambolesco a Qualiano, dove nella serata di sabato 26 luglio un 28enne di Giugliano in Campania, già con precedenti penali, è stato arrestato dopo aver ignorato l’alt della Polizia Municipale e tentato di investire un agente.

L’uomo, alla guida di una Smart Fortwo priva di assicurazione, si è lanciato in una fuga spericolata per le vie cittadine, terminata in via Carrafiello: nel tentativo di scappare, ha urtato l’auto della Municipale e si è schiantato in un canale di scolo delle acque, dove è stato definitivamente bloccato.

A bordo del veicolo, gli agenti hanno trovato oltre 18 grammi di hashish e marijuana, denaro contante e due telefoni cellulari. L’arrestato, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

L’operazione è stata condotta dalla Polizia Municipale di Qualiano, guidata dal comandante Gaetano Cerasuolo, con il supporto dei carabinieri.













