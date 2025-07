Rione Alto, strage sul lavoro: la stessa ditta coinvolta in un grave incidente nel 2015. La vittima dell’epoca chiede giustizia

Questa mattina in via Domenico Fontana, luogo della tragedia in cui hanno perso la vita tre operai, Giuseppe Iaquinangelo – vittima di un grave incidente sul lavoro nel 2015 per la stessa ditta oggi coinvolta – ha reso omaggio alle vittime. Con lui la moglie Carmela, l’avvocata Giovanna Iodice e il deputato Francesco Emilio Borrelli (AVS). Presenti anche Rino Nasti, consigliere della Municipalità V, e Rosario Pugliese di Europa Verde Campania.

Iaquinangelo, oggi su una sedia a rotelle dopo essere precipitato da 10 metri su un montacarichi privo di protezioni, ha raccontato la sua vicenda drammatica, denunciando l’assenza di responsabilità e tutele: “Se non fosse stato per l’Inail, non avrei ricevuto alcun aiuto”.

Il deputato Borrelli ha annunciato la presentazione di un nuovo atto parlamentare per eliminare la prescrizione dei reati legati alla sicurezza sul lavoro. “Da quando abbiamo attivato la nostra linea WhatsApp, ci sono già arrivate decine di segnalazioni da tutta Italia su cantieri insicuri. Il caso del Rione Alto è solo la punta dell’iceberg. Basta cantieri della morte”.

L’avvocata Iodice ha sottolineato l’urgenza di fare chiarezza: “Queste famiglie meritano giustizia. Non possiamo lasciare che tutto venga insabbiato”.