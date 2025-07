Marano, cambia la segretaria comunale: arriva la “lady di ferro” Valentina Manon Santini. Resterà pochi giorni o settimane

Come anticipato da Terranostranews, cambia la segreteria comunale al Comune di Marano. Da oggi prende servizio Valentina Manon Santini, che subentra a Giovanna Imparato, finita negli ultimi mesi al centro di accese polemiche per la gestione amministrativa dell’ente.

La Santini, nota negli ambienti burocratici per il suo rigore e la scarsa propensione ai compromessi, ha già ricoperto incarichi delicati in contesti complessi. Una “segretaria di ferro”, così viene definita, chiamata probabilmente per una fase di transizione che, secondo indiscrezioni, potrebbe durare solo pochi giorni o settimane. Fonti interne al Municipio riferiscono infatti che la giunta guidata dal sindaco Morra starebbe valutando altri nomi per una nomina più stabile.

Il cambio arriva in un momento particolarmente delicato per l’amministrazione comunale. Marano, come noto, è da tempo sotto la lente d’ingrandimento del Ministero dell’Interno, che non ha ancora sciolto la riserva sull’eventuale scioglimento per infiltrazioni mafiose. Una situazione che rende ancora più cruciale la scelta di figure chiave come quella del segretario comunale.

La presenza della Santini, seppur temporanea, potrebbe dunque rappresentare un segnale di discontinuità rispetto al recente passato e un primo passo verso un riassetto più ampio degli equilibri amministrativi.