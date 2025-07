Giugliano, scontro tra scooter e Suv: grave un 29enne

Condividi

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di ieri a Giugliano, in via Oasi Sacro Cuore. Un 29enne del posto è in gravi condizioni dopo essersi scontrato con il suo scooter contro una Volkswagen Tiguan nei pressi della rotatoria tra via Selicelle e via Cirigliano.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava procedendo verso il centro quando si è verificato l’impatto frontale con il Suv guidato da un uomo di Casandrino. Il centauro è stato sbalzato dalla sella e ha compiuto un volo di alcuni metri, finendo rovinosamente al suolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Illeso il conducente del Suv, sottoposto agli accertamenti tossicologici di rito. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Municipale, coordinata dal comandante Luigi De Simone. La dinamica è ancora in fase di accertamento.













