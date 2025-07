Marano, ancora senz’acqua e con i rifiuti in strada. Ma il sindaco Morra non si dimette

Condividi

Visite: 126

16 Visite

Ancora una giornata difficile per i cittadini di Marano: numerose zone della città sono di nuovo senz’acqua, un disagio ormai sistematico che si ripete puntualmente ogni estate. Come se non bastasse, le strade sono invase da mini discariche e sacchetti abbandonati, segno evidente di un servizio di raccolta rifiuti che non funziona — come ha ammesso lo stesso sindaco Matteo Morra.

Nonostante le difficoltà sempre più gravi, il primo cittadino continua a restare al suo posto, ignorando le richieste di molti cittadini che ne chiedono le dimissioni. La TARI, intanto, ha raggiunto livelli record, senza che ci sia un miglioramento tangibile nei servizi.

Gli annunci sull’assegnazione dei beni confiscati, arrivati tutti insieme proprio mentre si avviavano e chiudevano le indagini della Prefettura, sembrano più una mossa mediatica che un reale piano di rilancio.

E mentre la città affonda tra emergenze idriche e cumuli di rifiuti, Morra va avanti con testardaggine, sostenuto — almeno in parte — da alcuni esponenti dell’opposizione, che invece di incalzarlo preferiscono mantenere un atteggiamento remissivo, contribuendo di fatto alla paralisi amministrativa. Un’opposizione considerata da molti la più debole e inconsistente della storia recente di Marano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews