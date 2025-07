Padre picchia e insulta figlio che gioca male a calcio: «Sei una ragazzina». Denunciato per abuso dei mezzi di correzione

Sarebbe arrivato addirittura a schiacciare la testa del figlio a terra con un piede, insultandolo pesantemente e colpendolo in più occasioni. È con l’accusa di abuso dei mezzi di correzione che un 46enne di Perugia è finito sotto inchiesta. Vittima delle violenze – secondo quanto ricostruito dalla Procura – il figlio di appena 9 anni, finito anche al pronto soccorso con una prognosi di dieci giorni. I fatti contestati si sono verificati nel 2024, anche durante una vacanza estiva in Sardegna.

Secondo quanto contenuto nel capo di imputazione l’uomo, assistito dall’avvocato Maria Bruna Pesci, avrebbe colpito il bambino con «schiaffi al viso», facendolo anche «cadere a terra mettendosi sopra di lui continuando a schiaffeggiarlo», arrivando a insultarlo con parole gravi come «bastardo» solo perché il piccolo non aveva rispettato gli orari imposti dal padre.

Nel corso dell’udienza preliminare che si è tenuta ieri mattina davanti al gup Margherita Amodeo la difesa ha chiesto per l’uomo la messa alla prova. La vicenda è però al vaglio del giudice anche alla luce di quanto riportato nelle denunce della madre del bambino – i genitori sono separati – che ha ricostruito il clima familiare. «Quando nostro figlio è tornato a casa – si legge negli atti – mi ha raccontato che il papà in vacanza si era arrabbiato perché era uscito nel villaggio ed era rientrato tardi. Il bambino ha proseguito con il racconto spiegando che la sera il padre lo faceva uscire da solo nel villaggio dandogli un orario preciso in cui doveva tornare. La prima sera è rientrato con dieci minuti di ritardo e il padre l’ha messo in punizione tenendolo fuori dalla casetta per un po’ prima di farlo entrare. La sera successiva il bambino ha fatto di nuovo tardi e il padre gli è andato incontro a cercarlo perché dovevano rientrare tutti i villeggianti per la disinfestazione. Come lo ha incrociato lo ha preso per le orecchie e continuando a tenerlo per le orecchie lo ha accompagnato fino alla casetta. La terza sera ha tardato di mezz’ora e il padre lo ha rimproverato per poi afferrarlo per un braccio, fargli fare una specie di piroetta e con uno sgambetto lo ha fatto cadere a terra supino. Una volta a terra gli ha messo un piede sopra la testa schiacciandolo un po’. Al contempo lo insultava con parole del tipo: ‘pezzo di m…, bastardo, figlio di p…, vergognati!’».

Parole e condotte che trovano conferma anche in un altro episodio: quello in cui il padre avrebbe aggredito fisicamente il bambino dopo un litigio. «Una volta entrato in casa, nostro figlio era nervoso e piangeva, profferendo brutte parole nei confronti del padre – ha riferito la madre –. Nel domandargli il motivo per cui stesse piangendo, mi riferiva che era stato picchiato dal padre, mostrandomi il collo». Non sarebbe stato nemmeno l’unico episodio. Il piccolo avrebbe anche subito insulti a sfondo denigratorio durante momenti di gioco, come quando, per aver calciato male un pallone, si sarebbe sentito chiamare «ragazzina» dal padre. Il quadro delineato dalla madre nella sua denuncia è grave e preoccupante: «È ormai un dato di fatto che il padre sembra infastidito dal figlio e lo tratta in modo molto aggressivo e sconsiderato – ha scritto nella denuncia – per cui temo sia per l’incolumità del bambino da un punto di vista fisico che psicologico, poiché temo che, vedendo questi atteggiamenti di prepotenza e di violenza del padre, possa assumere i suoi stessi atteggiamenti». Sulla richiesta di messa alla prova, sarà ora il giudice a doversi esprimere.