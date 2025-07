Inaugurazione del servizio. Stessa Spiaggia, Stesso Mare: a Ercolano il mare è davvero per tutti

Condividi

Visite: 10

16 Visite

Venerdì 18 luglio 2025, alle ore 09:30, presso la spiaggia comunale di Via Marittima a Ercolano, si terrà l’inaugurazione ufficiale del servizio “Stessa Spiaggia, Stesso Mare”, seconda edizione del progetto “Welcome Ercolano: Turismo Sociale e Inclusivo”, promosso dall’Ambito Territoriale N29 in collaborazione con il Comune di Ercolano e finanziato dalla Regione Campania. Un’iniziativa che si pone come modello concreto di inclusione e accessibilità, offrendo alle persone con disabilità la possibilità di vivere l’esperienza del mare in piena sicurezza e serenità. Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, sarà disponibile per tutta la durata della stagione balneare. A realizzare il progetto è l’ATS composta da La Via Lattea Società Cooperativa Sociale, ente capofila, in partenariato con Mestieri Campania. L’intervento prevede il coinvolgimento di educatori specializzati, operatori OSS, volontari e una rete di supporto sanitario e psicologico. Durante il servizio, oltre all’assistenza all’ingresso in acqua, saranno proposte attività educative e ricreative personalizzate:

giochi di gruppo in spiaggia,

laboratori sensoriali e artistici,

letture animate,

percorsi di stimolazione cognitiva,

momenti musicali e attività ludico-motorie in acqua.

Gli interventi saranno differenziati in base all’età, al profilo funzionale e alle esigenze specifiche di ogni beneficiario, con l’obiettivo di garantire un’esperienza di mare inclusiva, accogliente e gioiosa. Durante l’inaugurazione sarà previsto un piccolo buffet per i presenti. L’evento vuole essere non solo un momento di avvio operativo, ma anche un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di una balneazione accessibile e sicura per tutti. Il coordinamento del progetto è affidato alla Dott.ssa Antonietta Crescenzo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

coordinamento.vialattea@gmail.com 338 4984848

Lo stesso mare, ma un nuovo modo di viverlo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews