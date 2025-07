Marano, scuola San Rocco e criticità. Savanelli: “Non c’è idoneità strutturale”

Condividi

Visite: 29

9 Visite

Premesso che la scuola S.Rocco è da circa quaranta anni in una struttura solo recentemente condonato come civile abitazione, Premesso che in Consiglio Comunale per consentire il diritto, sacrosanto, alla scuola e all’istruzione, non essendoci altre soluzioni disponibili ad horas,ha deciso di rinnovare l’affitto dei suddetti locali con riserva di disdire il contratto in qualunque momento.

La prima osservazione da fare che i locali suddetti non hanno idoneità strutturale per scuola da parte degli uffici tecnici comunali, ma non so quanto valore abbia, l’idoneità strutturale, sarebbe(uso il condizionale perché l’allegato non era agli atti,) stata fornita dagli stessi proprietari

Resto del parere che deve essere una soluzione tampone, sperando che tra quaranta anni, non stiamo a discutere di questo problema.

Il consiglio ha votato anche la volonta’ di utilizzare due capannoni del PIP e destinarli a scuola media S.Rocco.

Premesso che andrebbe rispettata la destinazione urbanistica del PIP(avevo proposto di utilizzare i capannoni per mercato ortofrutticolo e industria di trasformazione della frutta),premesso che quasi capannoni sono , comunque, alquanto lontano dal centro abitato di San Rocco, premesso che a fianco di questo capannoni ci sarà il deposito dei camion nettezza urbana penso sia necessario proporre altre soluzioni.

Una prima soluzione, già espressa altre volte, sarebbe quella di costruire ,in tempi brevi, una scuola nel terreno ex IPAB, già di proprietà comunale.

Una seconda soluzione potrebbe essere quello di utilizzare la struttura Villa Borghese, allo stato di proprietà del Comune (comunque Villa Borghese potrebbe essere destinataria a scuola alberghiera (che manca sul nostro territorio e offre buone possibilità di lavoro).

Una terza soluzione di reperire i fondi PNRR per acquisire un terreno e impiantarvi subito una struttura di prefabbricati pesanti e attivare subito la scuola.

Oggi la scuola deve avere palestre, strutture sportive, sala telematica, laboratorio, mensa scolastica ,una buona esposizione al sole, una corretta illuminazione, sicurezza strutturale ,vie di fuga in caso di calamità. Mi batterò sempre per il diritto allo studio e per una scuola con la “S” maiuscola.

Luigi Savanelli

Consigliere comunale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews