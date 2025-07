Caldoro si dimette, Di Scala entra in Consiglio regionale con Fratelli d’Italia ma oggi passa con Italia Viva

Visite: 0

DI SCALA: “LASCIO FDI, VENUTE MENO LE CONDIZIONI DI UNA RAPPRESENTANZA PIENA E LIBERA DELLA MIA COMUNITÀ. ADERISCO A ITALIA VIVA”.

Lascio Fratelli d’Italia. La scelta non è stata semplice, né improvvisa. È il frutto di una riflessione profonda, maturata nel tempo, nel rispetto di un percorso politico che al tempo ho sentito di poter condividere.

Tuttavia, credo che ogni impegno politico, per essere autentico e coerente, debba poggiare su un principio fondamentale: la possibilità di rappresentare, in modo pieno ed efficace, la comunità da cui si proviene e alla quale si intende dare voce. Quando questa agibilità, per motivi organizzativi, per dinamiche interne o semplicemente per una diversa visione strategica, fa fatica ad esprimersi, è doveroso interrogarsi sul proprio ruolo.

Per questo, ho avvertito la necessità di rientrare in uno spazio politico in cui potessi esercitare con maggiore libertà e coerenza il mio mandato di rappresentanza, lavorando sui temi che sempre considero prioritari: le politiche per i territori, la promozione del principio di continuità territoriale delle isole e di tutela delle aree disagiate.

Per queste ragioni, ho deciso di aderire al progetto politico di Italia Viva, che a mio avviso, rappresenta oggi, con Matteo Renzi, un laboratorio aperto, moderato e riformista e profondamente attento alle istanze dei singoli territori. Una realtà politica dinamica in cui posso continuare a contribuire con responsabilità, idee e passione. Lo faccio senza alcuno spirito polemico, ma con la serenità di chi sa che la coerenza del proprio impegno politico, la sintonia con la propria comunità viene prima di ogni appartenenza formale.